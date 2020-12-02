Ученые оценили вероятность взрыва Солнца

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Ученые просчитывают и проверяют вероятность взрыва Солнца, она оценивается как низкая. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

Ученый ответил на вопрос, возможен ли внезапный взрыв Солнца.

Ученый при этом добавил, что взрыв соседней звезды мог бы оказать на наше светило катастрофическое внешнее воздействие.

Эксперт отметил, что довольно сложно представить себе иные механизмы воздействия на Солнце, поэтому невозможно давать другие основанные на научном знании прогнозы.

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