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Президент заявил об оголтелом поведении Польши и стран Балтии против Беларуси

02.12.2020 15:43 — Разное |  
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Президент заявил об оголтелом поведении Польши и стран Балтии против Беларуси

Глава белорусского государства Александр Лукашенко, выступая во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, акцентировал внимание на оголтелом поведении Польши и стран Балтии против Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА.

Президент подчеркнул: в текущем году страна испытывает открытое вмешательство в ее внутренние дела, в том числе провоцируя недовольство среди белорусских граждан. 

Глава государства акцентировал внимание на несдержанном поведении некоторых белорусских соседей.  



Фото: Telegram-канал «Пул Первого»



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Глава белорусского государства Александр Лукашенко, выступая во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, акцентировал внимание на оголтелом...
 
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