Президент заявил об оголтелом поведении Польши и стран Балтии против Беларуси

Источник материала:

Глава белорусского государства Александр Лукашенко, выступая во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, акцентировал внимание на оголтелом поведении Польши и стран Балтии против Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА.

Президент подчеркнул: в текущем году страна испытывает открытое вмешательство в ее внутренние дела, в том числе провоцируя недовольство среди белорусских граждан.

Глава государства акцентировал внимание на несдержанном поведении некоторых белорусских соседей.









Фото: Telegram-канал «Пул Первого»









Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram