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Президент заявил об оголтелом поведении Польши и стран Балтии против Беларуси
02.12.2020 15:43 — Разное |
Глава белорусского государства Александр Лукашенко, выступая во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, акцентировал внимание на оголтелом поведении Польши и стран Балтии против Беларуси. Об этом
Президент подчеркнул: в текущем году страна испытывает открытое вмешательство в ее внутренние дела, в том числе провоцируя недовольство среди белорусских граждан.
Глава государства акцентировал внимание на несдержанном поведении некоторых белорусских соседей.
Фото: Telegram-канал «Пул Первого»
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Глава белорусского государства Александр Лукашенко, выступая во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, акцентировал внимание на оголтелом...
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