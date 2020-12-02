Китайский зонд совершил посадку на Луну: планируется собрать и отправить на Землю до 2 кг грунта

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Китайский зонд совершил посадку на Луну. Об успехе миссии заявили в центре управления полётами.





Аппарат проверил состояние всех приборов и развернул солнечные батареи. И уже в ближайшее время начнётся сбор лунного грунта с помощью бурового устройства и манипулятора с ковшом. Всего планируется собрать до 2 кг породы. Сбор образцов продлится около двух дней. После чего зонд загрузит их в специальный контейнер и отправит на Землю. Ожидается, что образцы лунного грунта будут доставлены примерно через три недели.

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