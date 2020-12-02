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Гондольеры в Венеции остались без работы: Италия недосчиталась 57 млн туристов

02.12.2020 15:43 — Разное |  
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Гондольеры в Венеции остались без работы: Италия недосчиталась 57 млн туристов

Италия в этом году недосчиталась 57 млн туристов. Особенно сильно пострадали регионы, для которых туризм – существенная отрасль дохода.


В частности, без работы остались гондольеры в Венеции. В городе пустуют 150 каналов, а 433 человека сидят без дела у лодок. Для многих катание туристов было единственным источником дохода, но уже три недели гондольеры ничего не зарабатывают. Никто из местных жителей и редких гостей не собирается платить 80 евро за получасовой вояж по Венеции. Нет работы и у тех, кто обслуживает лодки.

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Италия в этом году недосчиталась 57 млн туристов. Особенно сильно пострадали регионы, для которых туризм – существенная отрасль дохода. В частности, без работы...
 
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