Гондольеры в Венеции остались без работы: Италия недосчиталась 57 млн туристов

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Италия в этом году недосчиталась 57 млн туристов. Особенно сильно пострадали регионы, для которых туризм – существенная отрасль дохода.





В частности, без работы остались гондольеры в Венеции. В городе пустуют 150 каналов, а 433 человека сидят без дела у лодок. Для многих катание туристов было единственным источником дохода, но уже три недели гондольеры ничего не зарабатывают. Никто из местных жителей и редких гостей не собирается платить 80 евро за получасовой вояж по Венеции. Нет работы и у тех, кто обслуживает лодки.

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