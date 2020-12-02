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Прорыв трубопровода в Дзержинске оставил без воды многоквартирный дом и детский сад
02.12.2020 15:43 — Разное |
Авария на трубопроводе в Дзержинске (Минская область) оставила без воды жителей многоквартирного дома и детский сад. Об этом сообщили в МЧС,
Сообщение о прорыве трубопровода (с холодной водой) диаметром 100 миллиметров по улице Фурманова, 5 работники МЧС получили во вторник 1 декабря ближе к полуночи. Ведутся работы по устранению аварии.
В пострадавшие районы службой МЧС организован подвоз воды.
В ведомстве отметили, что предполагаемое время восстановления подачи воды – 14.00.
Фото pixabay
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Авария на трубопроводе в Дзержинске (Минская область) оставила без воды жителей многоквартирного дома и детский сад. Об этом сообщили в МЧС, пишет БЕЛТА. Сообщение...
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