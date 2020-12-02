Прорыв трубопровода в Дзержинске оставил без воды многоквартирный дом и детский сад

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Авария на трубопроводе в Дзержинске (Минская область) оставила без воды жителей многоквартирного дома и детский сад. Об этом сообщили в МЧС, пишет БЕЛТА.

Сообщение о прорыве трубопровода (с холодной водой) диаметром 100 миллиметров по улице Фурманова, 5 работники МЧС получили во вторник 1 декабря ближе к полуночи. Ведутся работы по устранению аварии.

В пострадавшие районы службой МЧС организован подвоз воды.

В ведомстве отметили, что предполагаемое время восстановления подачи воды – 14.00.









Фото pixabay

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