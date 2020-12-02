ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прорыв трубопровода в Дзержинске оставил без воды многоквартирный дом и детский сад

02.12.2020 15:43 — Разное |  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала:

Прорыв трубопровода в Дзержинске оставил без воды многоквартирный дом и детский сад

Авария на трубопроводе в Дзержинске (Минская область) оставила без воды жителей многоквартирного дома и детский сад. Об этом сообщили в МЧС, пишет БЕЛТА.

Сообщение о прорыве трубопровода (с холодной водой) диаметром 100 миллиметров по улице Фурманова, 5 работники МЧС получили во вторник 1 декабря ближе к полуночи. Ведутся работы по устранению аварии.

В пострадавшие районы службой МЧС организован подвоз воды.

В ведомстве отметили, что предполагаемое время восстановления подачи воды – 14.00.



Фото pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария на трубопроводе в Дзержинске (Минская область) оставила без воды жителей многоквартирного дома и детский сад. Об этом сообщили в МЧС, пишет БЕЛТА. Сообщение...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанка: двух моих пассажиров задержали в воскресенье прямо из машины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика