Проезд дорожает в общественном транспорте Могилевской области, но точная дата пока не известна

Источник материала: Tut.by

В Могилевской области подорожает проезд в общественном транспорте, сообщает ТРК «Могилев». Но точная дата подорожания пока не известна.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Билет на одну поездку в городских автобусах и троллейбусах подорожает на 10 копеек и будет стоить 70 копеек. На пригородных маршрутах цена за километр вырастет на 1 копейку. Соответственно, стоимость проездных билетов также увеличится.

Ожидается, что стоимость проезда повысится в декабре, но когда точно — неизвестно. Решение облисполкома о повышении тарифов находится на согласовании в правительстве.

В Минске также дорожает проезд . С 29 ноября стоимость талона выросла в Гродненской и Гомельской областях, а с 1 декабря — Бресте подорожал проезд в общественном транспорте">в Бресте. Во всех областных центрах цена одной поездки в общественном транспорте после подорожания будет одинаковой — 70 копеек.