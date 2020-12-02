|
Проезд дорожает в общественном транспорте Могилевской области, но точная дата пока не известна
Источник материала: Tut.by
В Могилевской области подорожает проезд в общественном транспорте,
Билет на одну поездку в городских автобусах и троллейбусах подорожает на 10 копеек и будет стоить 70 копеек. На пригородных маршрутах цена за километр вырастет на 1 копейку. Соответственно, стоимость проездных билетов также увеличится.
Ожидается, что стоимость проезда повысится в декабре, но когда точно — неизвестно. Решение облисполкома о повышении тарифов находится на согласовании в правительстве.
В Минске
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость билета повысится и на междугородних маршрутах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)