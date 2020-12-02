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Проезд дорожает в общественном транспорте Могилевской области, но точная дата пока не известна

02.12.2020 15:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилевской области подорожает проезд в общественном транспорте, сообщает ТРК «Могилев». Но точная дата подорожания пока не известна.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Билет на одну поездку в городских автобусах и троллейбусах подорожает на 10 копеек и будет стоить 70 копеек. На пригородных маршрутах цена за километр вырастет на 1 копейку. Соответственно, стоимость проездных билетов также увеличится.

Ожидается, что стоимость проезда повысится в декабре, но когда точно — неизвестно. Решение облисполкома о повышении тарифов находится на согласовании в правительстве.

В Минске также дорожает проезд. С 29 ноября стоимость талона выросла в Гродненской и Гомельской областях, а с 1 декабря — Бресте подорожал проезд в общественном транспорте">в Бресте. Во всех областных центрах цена одной поездки в общественном транспорте после подорожания будет одинаковой — 70 копеек.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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