На участке под Минском случился пожар. А при чем тут Дмитрий Шакута?

Источник материала: Tut.by

На территории приусадебного участка в деревне Ельница под Минском произошел пожар. Об этом сообщили « Нашай Ніве » читатели, а также подтвердили TUT.BY в МЧС. Участок принадлежит женщине с такой же фамилией, как у Дмитрия Шакуты.



Фото: «Наша Ніва»

По словам очевидцев, загорелся либо сарай, либо другое хозяйственное строение. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Возле дома сейчас работают следователи.

Как рассказали TUT.BY в Минском областном управлении МЧС, подразделения выезжали на тушение хозяйственной постройки в деревне Ельница Минского района. Сообщение поступило в 3.05.

Этот участок и дом на нем принадлежат женщине с такой же фамилией, как у кикбоксера, заслуженного мастера спорта Беларуси и инструктора по спецподготовке спецназа в части 3214 Дмитрия Шакуты. Как сообщает телеграм-канал « МотолькоПомоги », это его бывшая жена. На это указывают и еще некоторые обстоятельства.

Отметим, что более широкую известность Дмитрий Шакута получил после смерти Романа Бондаренко. В интернете появились аудиозаписи обсуждения этой ситуации человеком с голосом, похожим на голос Шакуты.