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На участке под Минском случился пожар. А при чем тут Дмитрий Шакута?
Источник материала: Tut.by
На территории приусадебного участка в деревне Ельница под Минском произошел пожар. Об этом сообщили «
По словам очевидцев, загорелся либо сарай, либо другое хозяйственное строение. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Возле дома сейчас работают следователи.
Как рассказали TUT.BY в Минском областном управлении МЧС, подразделения выезжали на тушение хозяйственной постройки в деревне Ельница Минского района. Сообщение поступило в 3.05.
Этот участок и дом на нем принадлежат женщине с такой же фамилией, как у кикбоксера, заслуженного мастера спорта Беларуси и инструктора по спецподготовке спецназа в части 3214 Дмитрия Шакуты. Как сообщает телеграм-канал «
Отметим, что более широкую известность Дмитрий Шакута получил после смерти Романа Бондаренко. В интернете
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Возле дома работают следователи.
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