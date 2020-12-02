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Кроссовер Jaguar F-Pace SVR стал динамичнее и еще роскошнее после обновления
Источник материала: Tut.by
Вслед за исходным кроссовером
Обновленный
В итоге все ухищрения позволили сократить время набора первой «сотни» до 4 секунд (на 0,3 секунды быстрее прежней версии) и повысить максимальную скорость на 3 км/ч — до 286 км/ч.
Подвеска F-Pace SVR стала еще жестче, было оптимизировано рулевое управление и перенастроен задний электронно-управляемый дифференциал, тормозная система, в которой теперь используется электрический, а не вакуумный усилитель, также получила новые калибровки.
Интерьер «заряженного» кроссовера преобразился по образцу стандартного кроссовера — здесь есть 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель, новый селектор «автомата» и изогнутый 11,4-дюймовый сенсорный экран новой мультимедиасистемы. В стандартной комплектации в отделке используются алюминиевые декоративные накладки и алькантара с черной прострочкой, в качестве опции доступно углеродное текстурное волокно. Узкие спортивные сиденья обтянуты полуанилиновой кожей с фирменной ромбовидной вышивкой.
На рынке ТС обновленный F-Pace SVR появится в следующем году. Стоимость пока озвучена для британского рынка, где новинка уже доступна к заказу — цены начинаются от 77 595 фунтов.
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Вслед за исходным кроссовером F-Pace, который обновился в сентябре этого года, Jaguar раскрыла подробности о модернизированной топ-версии с приставкой SVR в обозначении.
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