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Германия готова объявить охоту на белорусских силовиков
Источник материала: UDF
Хайко Маас. Фото: AFP
«Мы консультируемся с нашими европейскими партнерами, как можно собрать неопровержимые доказательства ежедневных нарушений прав человека в Беларуси и в конце концов начать судебное преследование виновных», — сказал глава МИД ФРГ.
Хайко Маас рассказал также, что в Европе могут и отказаться от введения экономических и других санкций в отношении властей Беларуси, если те освободят политзаключенных и прекратят насилие. насилие в отношении мирных демонстрантов.
«Если Лукашенко и его сторонники не поддадутся, то мы шаг за шагом расширим эти санкции, это решение ЕС», — сказал он, передает
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Глава МИД ФРГ рассказал, что для этого нужно сделать Лукашенко.
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