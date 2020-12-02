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Хайко Маас. Фото: AFP

«Мы консультируемся с нашими европейскими партнерами, как можно собрать неопровержимые доказательства ежедневных нарушений прав человека в Беларуси и в конце концов начать судебное преследование виновных», — сказал глава МИД ФРГ.

ТАСС . «Если Лукашенко и его сторонники не поддадутся, то мы шаг за шагом расширим эти санкции, это решение ЕС», — сказал он, передает

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Германия готова объявить охоту на белорусских силовиков Глава МИД ФРГ рассказал, что для этого нужно сделать Лукашенко.

рассказал также, что в Европе могут и отказаться от введения экономических и других санкций в отношении властей Беларуси, если те освободят политзаключенных и прекратят насилие. насилие в отношении мирных демонстрантов.