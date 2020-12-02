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Путин о ситуации в Беларуси: Беспокоит вмешательство извне

02.12.2020 15:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Путин о ситуации в Беларуси: Беспокоит вмешательство извне
Фото: БЕЛТА
Россия обеспокоена вмешательством извне во внутренние дела Беларуси, надеется на то, что народ страны сможет самостоятельно решить все внутриполитические вопросы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прошедшей в онлайн-формате сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает Интерфакс.

«Беспокоит вмешательство извне: финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и так далее. Надо дать народам возможность самим разобраться с вопросами, которые представляют для них интерес», — сказал Владимир Путин.


Он подчеркнул, что внешнее вмешательство всегда объясняют лучшим намерениями. «А, как известно, хорошими намерениями вымощена дорога в ад. Вот к чему ведут хорошие намерения, вмешательство в дела других государств», — добавил Путин.

«Я очень надеюсь на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости, чтобы спокойно, без всяких резких движений, выстроить диалог со всеми политическими силами, и решить все свои внутренние вопросы самим, без всякого давления и вмешательства извне», — сказал Путин.


Он добавил, что «не сомневается в том, что это получится, в том числе имея в виду политический опыт президента Беларуси».

Он отметил, что в предвыборной ситуации «довольно часто возникают различные движения, конфликты», это нормальная ситуация, однако внешнего вмешательства быть не должно.
 
 
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Внешнее вмешательство всегда объясняют лучшим намерениями.
 
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