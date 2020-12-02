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Белорусам предлагают подружиться с политзаключенными

02.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Штаб Виктора Бабарико представил новую инициативу в поддержку политзаключенных.

Сайт Politzek.me создан для того, чтобы как можно больше людей узнали о политзаключенных в Беларуси.

В списке 147 политзаключенных, которые длительное время содержатся под стражей или уже получили сроки.   

Кто эти люди? Политики, блогеры, журналисты, студенты, преподаватели, рабочие, активисты предвыборных штабов, члены инициативных групп претендентов в президенты.  

Белорусам предлагают подружиться с политзаключенными

Есть люди, которые сами раньше выступали в поддержку политзаключенных, а потом были задержаны.

Белорусам предлагают подружиться с политзаключенными

Никита Емельянов

19-летний Никита Емельянов вышел на акцию в поддержку соратника Дмитрия Полиенко и против преследования политических заключённых. За это Мингорсуд приговорил его к четырем годам колонии усиленного режима. Никита за решеткой уже больше года.

Почти 6,5 лет лишен свободы общественный активист Михаил Жемчужный, который занимался сбором информации о ситуации в местах заключения.

Белорусам предлагают подружиться с политзаключенными

Михаил Жемчужный

Благодаря новому проекту «Бери и дружи» можно подружиться с политзаключенными, узнать историю каждого из них и адрес тюрьмы, где они находятся, чтобы написать письмо.

— Сайт создан специально для дружбы с политзаключёнными. Добавляйте себе друзей и помогайте им каждый день, выполняя простые задания. Переименовать вайфай или сделать пост —  не такое уж хлопотное дельце, правда?

Наша цель — сделать политзаключённых ближе к каждому белорусу. Главное, чем мы можем сейчас помочь им, — это огласка. О политзаключенных должны знать все! — считают авторы сайта.

Задания для друзей политзаключенных будут меняться каждую неделю, но все они станут поддержкой для людей, которых незаконно лишили свободы.

 
 
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