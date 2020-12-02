Беларусь планирует увеличить экспорт до пятидесяти миллиардов долларов к 2025 году

Источник материала: Ежедневник

Об этом сообщил премьер-министр страны Роман Головченко, выступая 2 декабря в Минске перед парламентариями с программой действий правительства до 2025 года.

«Меры по внешнеэкономической деятельности сосредоточим по двум направлениям: улучшение качества экспорта и международное сотрудничество. Цель - нарастить экспорт товаров в 2025 году до 50 млрд долларов, прежде всего, за счет роста маржинальности продукта, профессиональной работы с конечным потребителем», - отметил глава правительства.

По словам Головченко, две трети планируемого прироста должны быть обеспечены за счет роста экспорта товаров, при этом «практически вдвое надо увеличить поставки высокотехнологичной продукции». Он также отметил, что правительство планирует рост экспорта услуг на 5 млрд долларов. «Доля услуг в валовом экспорте должна вырасти с текущих 24% до 26%», - сказал Головченко.