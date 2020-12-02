ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь планирует увеличить экспорт до пятидесяти миллиардов долларов к 2025 году

02.12.2020 15:59 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Об этом сообщил премьер-министр страны Роман Головченко, выступая 2 декабря в Минске перед парламентариями с программой действий правительства до 2025 года.

«Меры по внешнеэкономической деятельности сосредоточим по двум направлениям: улучшение качества экспорта и международное сотрудничество. Цель - нарастить экспорт товаров в 2025 году до 50 млрд долларов, прежде всего, за счет роста маржинальности продукта, профессиональной работы с конечным потребителем», - отметил глава правительства.

По словам Головченко, две трети планируемого прироста должны быть обеспечены за счет роста экспорта товаров, при этом «практически вдвое надо увеличить поставки высокотехнологичной продукции». Он также отметил, что правительство планирует рост экспорта услуг на 5 млрд долларов. «Доля услуг в валовом экспорте должна вырасти с текущих 24% до 26%», - сказал Головченко.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщил премьер-министр страны Роман Головченко, выступая 2 декабря в Минске перед парламентариями с программой действий правительства до 2025 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
З параненага ў нядзелю праграміста ўзялі расьпіску, што ён зьявіцца ў суд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика