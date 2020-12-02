Лукашенко предложил наращивать взаимодействие в рамках ОДКБ

Источник материала: Ежедневник

president.gov.by

Президент Беларуси заявил, что в современных условиях союзничество приобретает все более весомый смысл, в этой связи предложил наращивать сотрудничество в формате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Сегодня от нас с учетом динамики вызовов и угроз требуется не просто поддержание текущего взаимодействия, но и его наращивание. В современных условиях союзничество приобретает все более весомый смысл. ОДКБ должна показать свое умение интенсивно, надежно работать в политическом, военном и информационном измерениях, а также эффективно противостоять терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков, действовать на опережение и избегать социальных бедствий", - передает пресс-служба белорусского лидера.

Важно не только своевременно выявлять новые вызовы и угрозы, но и "запускать механизмы их отражения", отмечает глава государства.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.