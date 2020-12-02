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Власти Литвы обнулили стоимость визы для пострадавших белорусов

02.12.2020 16:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Завершающий срок полномочий кабинет министров Литвы подтвердил подготовленные МИД изменения в льготах налогового сбора, предусмотрев, что консульский сбор и гербовый сбор за визы не будут взиматься, если с такой просьбой обратится литовское ведомство и зарегистрированная в Литве неправительственная организация, действующая на стороне демократического развития.

Это решение согласовано с Департаментом миграции, передает Delfi.

"Это означает, что всем белорусам, которые приезжают по гуманитарным причинам, национальные визы будут выдаваться бесплатно", - сказала BNS директор ДМ Эвелина Гудзинскайте.

Министерство указывает, что эта мера нужна в связи с тем, что в Беларуси после выборов президента 9 августа сложилась непростая ситуация из-за применения властями насилия и имеющих место нарушений прав человека, потому что в Литву приезжает все больше граждан Беларуси.

"У части приезжающих есть шенгенские визы, … однако, чтобы узаконить долгосрочное пребывание в Литовской Республике, нужны постоянные визы ЛР", - отмечает МИД.

Консульский сбор сейчас составляет 60 евро и его за искателей убежища в Литве обычно платят неправительственные организации. По данным ДМ, за период с 21 сентября по 1 декабря выдано 1354 визы для приезда граждан Беларуси в Литву по гуманитарным причинам. За этот период в общей сложности белорусам выдано 5696 национальных виз, большая часть - на основании трудовых отношений в Литве.

 
 
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Завершающий срок полномочий кабинет министров Литвы подтвердил подготовленные МИД изменения в льготах налогового сбора, предусмотрев, что консульский сбор и...
 
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