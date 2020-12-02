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На участке под Минском случился пожар - дом принадлежит бывшей жене Шакуты

02.12.2020 16:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На участке, принадлежащем семье Дмитрия Шакуты произошел пожар. Сейчас там работают следователи.

 

Дом находится недалеко от Минска, в деревне Ельница. По информации МЧС, пожар случился в хозпостройке, сообщение об этом поступило около трех часов ночи.

Сейчас на месте работают представители Следственного комитета. 

Как отмечает блогер Мотолько, участок принадлежит бывшей жене Шакуты, с которой они в разводе больше года. 

Напомним, имя Дмитрия Шакуты фигурирует в связи с убийством Романа Бондаренко.

Кстати, местонахождение Шакуты на данный момент неизвестно.
 
Теги: Минск
 
 
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На участке, принадлежащем семье Дмитрия Шакуты произошел пожар. Сейчас там работают следователи.
 
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