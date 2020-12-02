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На участке под Минском случился пожар - дом принадлежит бывшей жене Шакуты
Источник материала: Партизан
На участке, принадлежащем семье Дмитрия Шакуты произошел пожар. Сейчас там работают следователи.
Дом находится недалеко от Минска, в деревне Ельница. По информации МЧС, пожар случился в хозпостройке, сообщение об этом поступило около трех часов ночи.
Сейчас на месте работают представители Следственного комитета.
Как
Напомним, имя Дмитрия Шакуты фигурирует в связи с убийством Романа Бондаренко.
Кстати, местонахождение Шакуты на данный момент неизвестно.
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На участке, принадлежащем семье Дмитрия Шакуты произошел пожар. Сейчас там работают следователи.
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