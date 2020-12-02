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В Гродно расследуется уголовное дело о педофилии

02.12.2020 16:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Гродно расследуется уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних, сообщила официальный представитель УСК по области Мария Трушинская.

В Гродно расследуется уголовное дело о педофилии
Фото: СК

В совершении преступлений обвиняется 26-летний гродненец, которого задержали в начале ноября.

Обвиняемый на протяжении длительного времени неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетних на территории Гродно. Чаще всего под различными предлогами приглашал детей к себе домой — кому-то предлагал сладости или деньги, а кому-то обещал показать домашних животных.

Во время расследования установлены пять потерпевших, которые подтвердили показания мужчины.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно расследуется уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних, сообщила официальный представитель УСК по...
 
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