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Белорусы выпустили приложение для экстренного уведомления о задержании
Источник материала: Onliner
Белорусы разработали аналог кнопки SOS для смартфонов —
Также в приложении предусмотрена возможность установки таймера. Она производится заранее при наличии интернета. Если таймер доберется до заданной отметки и пользователь не отключит его, уведомление отправится в автоматическом режиме, но уже без указания координат. Это актуально, если телефон отобрали, отключили либо он находится в зоне, где отсутствует подключение к мобильному интернету.
Также в настройках можно указать уведомление незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Вясна».
Данные приложения не хранятся на белорусских и российских серверах, они не предоставляются третьим лицам.
Возможности программы дорабатываются, сейчас есть версия
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Белорусы разработали аналог кнопки SOS для смартфонов — приложение Dapamoga, которое уведомляет выбранные контакты в случае задержания. В ней можно указать несколько...
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