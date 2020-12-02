Белорусы выпустили приложение для экстренного уведомления о задержании

Источник материала: Onliner

Белорусы разработали аналог кнопки SOS для смартфонов — приложение Dapamoga, которое уведомляет выбранные контакты в случае задержания. В ней можно указать несколько телефонных номеров, по которым будет произведена рассылка сообщений. Приложение, как следует из описания, уведомит близких о задержании и сообщит им ваше местоположение для поиска ближайшего РУВД.

Также в приложении предусмотрена возможность установки таймера. Она производится заранее при наличии интернета. Если таймер доберется до заданной отметки и пользователь не отключит его, уведомление отправится в автоматическом режиме, но уже без указания координат. Это актуально, если телефон отобрали, отключили либо он находится в зоне, где отсутствует подключение к мобильному интернету.

Также в настройках можно указать уведомление незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Вясна».

Данные приложения не хранятся на белорусских и российских серверах, они не предоставляются третьим лицам.

Возможности программы дорабатываются, сейчас есть версия для iOS , вскоре появится для Android. Разработчики отмечают, что приложение совсем «свежее» и потому в нем возможны ошибки. «Мы их быстро исправляем и готовы к новым предложениям по улучшению функционала. Пользователи могут отправлять свои идеи на dapapp@pm.me», — говорят разработчики Dapamoga.