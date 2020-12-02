ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы выпустили приложение для экстренного уведомления о задержании

02.12.2020 16:15 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Белорусы разработали аналог кнопки SOS для смартфонов — приложение Dapamoga, которое уведомляет выбранные контакты в случае задержания. В ней можно указать несколько телефонных номеров, по которым будет произведена рассылка сообщений. Приложение, как следует из описания, уведомит близких о задержании и сообщит им ваше местоположение для поиска ближайшего РУВД.

Также в приложении предусмотрена возможность установки таймера. Она производится заранее при наличии интернета. Если таймер доберется до заданной отметки и пользователь не отключит его, уведомление отправится в автоматическом режиме, но уже без указания координат. Это актуально, если телефон отобрали, отключили либо он находится в зоне, где отсутствует подключение к мобильному интернету.

Также в настройках можно указать уведомление незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Вясна».

Данные приложения не хранятся на белорусских и российских серверах, они не предоставляются третьим лицам.

Возможности программы дорабатываются, сейчас есть версия для iOS, вскоре появится для Android. Разработчики отмечают, что приложение совсем «свежее» и потому в нем возможны ошибки. «Мы их быстро исправляем и готовы к новым предложениям по улучшению функционала. Пользователи могут отправлять свои идеи на dapapp@pm.me», — говорят разработчики Dapamoga.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы разработали аналог кнопки SOS для смартфонов — приложение Dapamoga, которое уведомляет выбранные контакты в случае задержания. В ней можно указать несколько...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дзяржаўная абвінаваўца папрасіла два гады турмы і паўтара года «хіміі» за надпіс «Не забудзем»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика