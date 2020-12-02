Хроника дня. Германия может расширить санкции против Беларуси, правозащитники сообщают о судах над участниками «Марша пенсионеров»

Источник материала: Onliner

Политическая активность в Беларуси продолжается, а к ней подтягиваются и новые события. Итак, рассказываем о них по порядку. Сегодня в МИДе ФРГ заявили, что могут расширить санкции против Беларуси, «если Лукашенко и его сторонники не уступят». В то же время правозащитники рассказывают о судах над участниками «Марша пенсионеров», а спортсменам, подписавшим письмо за новые выборы, не продлевают контракты. Подробности — чуть ниже.

МИД ФРГ: если Лукашенко и его сторонники не уступят, мы расширим санкции против Беларуси

По словам главы МИДа Германии Хайко Мааса, «кризис последних месяцев коренным образом изменил Беларусь: рушится старая система — растет новая Беларусь», в этой связи «нас всех объединяет то, что мы хотим помочь этой новой Беларуси прорваться». Об этом он сказал во время «Минского форума».

Однако есть «человек, который отказывается от диалога и сажает в тюрьму тысячи ни в чем не повинных белорусов», сказал глава МИДа Германии.

Маас также пообещал экс-кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской поддержку «Германии и Европы».

Волонтеры сообщают о судах над участниками «Марша пенсионеров»

В Telegram-канале «Списки задержанных» волонтеры продолжают публиковать судебные отчеты. Среди прочих там появилась информация о судах над задержанными участниками «Марша пенсионеров». Согласно отчетам судьи назначают участникам наказание в виде штрафов в размере от 15 до 30 базовых величин.

Спортсменам не продлевают контракты

Сегодня издание «Трибуна» сообщило, что диагональный сборной Беларуси Артур Удрис получил уведомление о том, что РЦОП по игровым видам спорта не продлевает с ним контракт. Контракт со спортсменом действует до 31 декабря 2020 года. Ранее Удрис сам отказался играть за сборную Беларуси. Кроме него, выступать за сборную отказались Вячеслав Шмат, Андрей Радюк и Сергей Антонович.

В том числе не продлевают контракт члену сборной Беларуси по греко-римской борьбе, серебряному призеру чемпионата Европы Никите Климовичу. Об этом сообщает Свободное объединение спортсменов:⠀

«Ему предлагали поменять свою позицию, однако спортсмен отказался это делать. После этого его уведомили о том, что его контракт, который заканчивается в конце года, продлен не будет», — говорится в посте в Instagram.

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