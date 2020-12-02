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Медицинские работники вышли на акцию протеста в Нью-Йорке
Источник материала: ОНТ
Медицинские работники вышли на акцию протеста в Нью-Йорке. Система экстренной медицинской помощи в США работает на пределе возможностей.
Врачи требуют расширить штат и улучшить обеспечение безопасности. В частности, медсестры возмущены тем, что им приходится повторно и не раз использовать маски, жалуются и на несправедливые условия контрактов. Ранее переговоры об улучшении условий работы закончились ничем. После этого медработники начали 24-часовую забастовку.
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Медицинские работники вышли на акцию протеста в Нью-Йорке. Система экстренной медицинской помощи в США работает на пределе возможностей. Врачи требуют расширить...
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