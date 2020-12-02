ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Медицинские работники вышли на акцию протеста в Нью-Йорке

02.12.2020 16:17 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Медицинские работники вышли на акцию протеста в Нью-Йорке

Медицинские работники вышли на акцию протеста в Нью-Йорке. Система экстренной медицинской помощи в США работает на пределе возможностей.

Врачи требуют расширить штат и улучшить обеспечение безопасности. В частности, медсестры возмущены тем, что им приходится повторно и не раз использовать маски, жалуются и на несправедливые условия контрактов. Ранее переговоры об улучшении условий работы закончились ничем. После этого медработники начали 24-часовую забастовку.

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медицинские работники вышли на акцию протеста в Нью-Йорке. Система экстренной медицинской помощи в США работает на пределе возможностей. Врачи требуют расширить...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы выпустили приложение для экстренного уведомления о задержании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика