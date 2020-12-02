Программу деятельности правительства приняли депутаты: особое внимание – пенсионной системе

Источник материала: ОНТ

Как будем жить в ближайшие пять лет. Программу деятельности правительства приняли депутаты. Каждый пункт документа, в первую очередь, направлен на рост благосостояния человека.

Из задач – обеспечить достойную старость. Потому внимание пенсионной системе. Правительство намерено максимально развивать добровольное страхование и систему частных сбережений. Ещё один немаловажный вопрос – демография. Чтобы на свет появлялось больше детей, а родители при этом финансово чувствовали себя защищёнными, программа семейного капитала обретёт новую жизнь. Планируется расширить возможности – речь об использовании этих средств на строительство жилья или погашение ссуд, которые предоставляет наниматель. Хорошим подспорьем для нуждающихся в улучшении жилищных условий станет развитие системы ипотечного кредитования и арендного жилья. Зарплаты в бюджетном секторе будут так же повышаться. За счет поэтапного увеличения бюджетной ставки. Ближайший рост – уже с нового года. В целом правительство разработало и подходы к оздоровлению проблемных предприятий. Ещё одна задача – нарастить экспорт до 50 млрд долларов в год. Сделать это можно за счет IT-сферы, логистики, а также госкорпораций. Их намерены создавать. По сути, это объединение предприятий. Так, выживать на рынках в условиях жёсткой конкуренции будет проще.

Программа затронула все сферы, включая, медицину, аграрный сектор, промышленность и цифровизацию. Правительству необходимо оцифровывать все административные процедуры. В условиях пандемии это актуально как никогда для систем здравоохранения и образования. К слову, в Беларуси господдержка на фоне пандемии в этом году составила порядка 2 млрд рублей.

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