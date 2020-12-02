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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Греции
Источник материала: ОНТ
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло 2 декабря в Греции, о чем со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр
Очаг стихии залегал на глубине 2 км, эпицентр расположился в 42 км к северо-западу от города Перистери с населением порядка 139 тыс. человек.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло 2 декабря в Греции, о чем со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщает БЕЛТА. Очаг стихии...
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