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Долги по потребительским кредитам снижаются второй месяц подряд. Сколько белорусы сейчас должны банкам
Источник материала: Tut.by
Объем задолженности белорусов по кредитам незначительно, но снижается. По
До октября объем задолженности по кредитам каждый месяц прирастал. В сентябре эта сумма увеличилась на 73,3 миллиона рублей, в августе — на 271 миллион рублей, в июле — на 173,2 миллиона, в июне — на 151,9 миллиона. Рекордный в этом году прирост задолженности по кредитам пришелся на март — 433,6 миллиона рублей. С начала года задолженность физлиц по кредитам выросла на 1 миллиард 406,1 миллиона рублей.
Общая сумма долгом по потребительским кредитам на 1 ноября составила 5 миллиардов 667,7 миллиона рублей. За октябрь она уменьшилась на 121,7 миллиона рублей. Задолженность по потребительским кредитам снижается второй месяц подряд, за сентябрь эта сумма уменьшилась на 94,8 миллиона рублей. Прирост по сравнению с началом года составил 186,7 миллиона рублей.
Задолженность по кредитам на недвижимость равнялась 9 миллиардам 799,8 миллионам рублей. По сравнению с предыдущим месяцем прирост составил 76,8 миллиона рублей, с началом года — 1 миллиард 232 миллиона рублей.
Ранее Нацбанк в своем аналитическом обозрении
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Долги по потребительским кредитам снижаются второй месяц подряд. Сколько белорусы сейчас должны банкам
Ранее Нацбанк отмечал, что ужесточились требования к финансовому положению кредитополучателей. Это связано в том числе с нехваткой ресурсов у банков.
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