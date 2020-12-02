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Футболисты говорят, что не подписывали письмо провластных спортсменов. Но они есть в списке
Источник материала: Tut.by
Сразу несколько футболистов сообщили, что они не ставили свои подписи под письмом провластных спортсменов, хотя их фамилии
Про это в своих Instagram заявили спортсмены футбольного клуба «Днепр-Могилев» Максим Ходенков, Евгений Елезаренко и Илья Удодов.
Напомним, сайт с подписями провластных спортсменов появился сегодня. Сначала там
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