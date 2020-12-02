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Футболисты говорят, что не подписывали письмо провластных спортсменов. Но они есть в списке

02.12.2020 16:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сразу несколько футболистов сообщили, что они не ставили свои подписи под письмом провластных спортсменов, хотя их фамилии размещены на соответствующем сайте.

Про это в своих Instagram заявили спортсмены футбольного клуба «Днепр-Могилев» Максим Ходенков, Евгений Елезаренко и Илья Удодов.




Напомним, сайт с подписями провластных спортсменов появился сегодня. Сначала там были проблемы с отображением количества подписей. На момент публикации этой заметки оно выросло до 2262.

 
Теги: Могилев
 
 
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