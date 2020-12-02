Футболисты говорят, что не подписывали письмо провластных спортсменов. Но они есть в списке

Источник материала: Tut.by

Сразу несколько футболистов сообщили, что они не ставили свои подписи под письмом провластных спортсменов, хотя их фамилии размещены на соответствующем сайте.

Про это в своих Instagram заявили спортсмены футбольного клуба «Днепр-Могилев» Максим Ходенков, Евгений Елезаренко и Илья Удодов.









Напомним, сайт с подписями провластных спортсменов появился сегодня. Сначала там были проблемы с отображением количества подписей. На момент публикации этой заметки оно выросло до 2262.