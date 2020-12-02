ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Каркас нового поколения. в Подмосковье построили дом всего за три месяца. Вот как он выглядит

02.12.2020 16:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Новый проект архитектора Сергея Наседкина — загородный дом, который возводится всего за 90 дней и служит 100 лет. Как пишет interior.ru, объект олицетворяет собой новый уровень жизни на небольшом пространстве.


Фото: Илья Егоркин

Концепт инновационного жилья D.O.M.+ разрабатывался много лет на основе тщательного изучения технологий строительства в Канаде, США и ряде европейских стран.


Фото: Илья Егоркин

В основе технологии — каркас нового поколения, образованный системой горизонтальных и вертикальных LVL-брусьев (материала, изготовленного по технологии склейки нескольких слоев шпона хвойных пород) и металлических конструкций на больших пролетах. Дом, продуманный вплоть до самой последней мелочи, может быть возведен всего за три месяца.


Фото: Илья Егоркин

LVL-брус сохраняет точные линейные размеры, вне зависимости от сезонных колебаний влажности и температуры. Он не деформируется и не коробится от сырости, а также имеет минимальные показатели усушки. В качестве ограждающих конструкций и внутренних перегородок используются финские панели UPM — экологичный материал из березового шпона.


Фото: Илья Егоркин

Фото: Илья Егоркин

Дом опирается на винтовые оцинкованные сваи. Он спроектирован с панорамным остеклением по двум фасадам. Дополнительную инсоляцию обеспечивают световые колодцы в кровле.


Фото: Илья Егоркин

Дом подходит для круглогодичного проживания. При строительстве используется эффективный утеплитель, который не набирает влагу, экологичен, пожаробезопасен и выдерживает высокие нагрузки.


Фото: Илья Егоркин

Для остекления использовано солнцезащитное светоотражающее стекло с зеркальным покрытием, разработанное с учетом специфики российских условий. Приватность жителей обеспечивается благодаря специальному отражающему покрытию.

Создатели дома дают гарантию, что эксплуатационный срок службы составляет не менее 100 лет.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот дом «олицетворяет собой новый уровень жизни на небольшом пространстве».
 
Новости дня
Новости разные
 
Дзяржаўная абвінаваўца папрасіла два гады турмы і паўтара года «хіміі» за надпіс «Не забудзем»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика