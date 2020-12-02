Каркас нового поколения. в Подмосковье построили дом всего за три месяца. Вот как он выглядит

Источник материала: Tut.by

Новый проект архитектора Сергея Наседкина — загородный дом, который возводится всего за 90 дней и служит 100 лет. Как пишет interior.ru, объект олицетворяет собой новый уровень жизни на небольшом пространстве.



Фото: Илья Егоркин

Концепт инновационного жилья D.O.M.+ разрабатывался много лет на основе тщательного изучения технологий строительства в Канаде, США и ряде европейских стран.



Фото: Илья Егоркин

В основе технологии — каркас нового поколения, образованный системой горизонтальных и вертикальных LVL-брусьев (материала, изготовленного по технологии склейки нескольких слоев шпона хвойных пород) и металлических конструкций на больших пролетах. Дом, продуманный вплоть до самой последней мелочи, может быть возведен всего за три месяца.



Фото: Илья Егоркин

LVL-брус сохраняет точные линейные размеры, вне зависимости от сезонных колебаний влажности и температуры. Он не деформируется и не коробится от сырости, а также имеет минимальные показатели усушки. В качестве ограждающих конструкций и внутренних перегородок используются финские панели UPM — экологичный материал из березового шпона.



Фото: Илья Егоркин



Фото: Илья Егоркин

Дом опирается на винтовые оцинкованные сваи. Он спроектирован с панорамным остеклением по двум фасадам. Дополнительную инсоляцию обеспечивают световые колодцы в кровле.



Фото: Илья Егоркин

Дом подходит для круглогодичного проживания. При строительстве используется эффективный утеплитель, который не набирает влагу, экологичен, пожаробезопасен и выдерживает высокие нагрузки.



Фото: Илья Егоркин

Для остекления использовано солнцезащитное светоотражающее стекло с зеркальным покрытием, разработанное с учетом специфики российских условий. Приватность жителей обеспечивается благодаря специальному отражающему покрытию.

Создатели дома дают гарантию, что эксплуатационный срок службы составляет не менее 100 лет.