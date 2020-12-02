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ЦРУ предложило решить логическую задачу в соцсети. А вы сможете?

02.12.2020 16:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В официальном профиле ЦРУ (Центрального разведывательного управления) США в Twitter появилась задачка на аналитическое мышление.


В посте находится нарисованное изображение, на котором показан заснеженный городок с небольшой высоты. Все, что нужно сделать желающим проверить свои аналитические способности, это понять, сколько времени на картинке. Есть три варианта ответа: 3 часа дня, 7 утра, 11 утра.

В комментарии к посту представители ЦРУ отмечают, что большинство пользователей ответило верно. И даже предлагают заинтересовавшимся проверить, каких специалистов сейчас не хватает ведомству на специальной странице их официального сайта.

Чтобы увидеть правильный ответ, нажмите здесь:

Верный ответ — 7 утра. На изображении показаны автобусы желтого цвета со следами от колес на асфальте. Скорее всего, они — школьные. Значит, это раннее утро или день. Возле горнолыжного курорта припарковано несколько машин без следов от колес рядом с ними — вероятно, раннее утро. Подъемник для лыжников пока не работает — утро. На улице горят фонари — в 11 утра или 3 часа дня работать бы они вряд ли стали. На склоне нет следов от лыж отдыхающих — вероятно, ранее утро.

 
 
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