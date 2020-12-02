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Драко Малфой из «Гарри Поттера» впервые за 20 лет посмотрел фильм о философском камне

02.12.2020 16:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Актер Том Фелтон, который играл Драко Малфоя в «Гарри Поттере», впервые за 20 лет пересмотрел первый фильм о философском камне. Эмоциями от просмотра он поделился с подписчиками в Instagram.

Если быть точнее, Том Фелтон пересмотрел не весь фильм, а только первые 11 минут (по крайней мере на видео). Он снял, как бы сейчас сказали, свою реакцию на первые сцены фильма о «Гарри Поттере». По его признанию, в последний раз он смотрел ленту около 20 лет назад, тогда ему было 13 лет. Может быть, именно поэтому актер проявляет на видео много эмоций и время от времени даже играет на гитаре.

Напомним, сейчас идут съемки фильма «Фантастические твари 3», это спин-офф «Гарри Поттера». Вокруг картины уже разгорелся публичный скандал.

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Актер Том Фелтон, который играл Драко Малфоя в «Гарри Поттере», впервые за 20 лет пересмотрел первый фильм о философском камне. Эмоциями от просмотра он поделился с...
 
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