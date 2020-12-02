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Американка родила ребенка из эмбриона, замороженного 27 лет назад
Источник материала: Tut.by
В конце октября в США родился ребенок, зачатый 27 лет назад. Замороженный донорский эмбрион, хранившийся с 1992 года, пересадили матери в феврале 2020 года. Об этом пишет
Девочку назвали Молли. Считается, что это первый случай рождения ребенка, зародыш которого был заморожен так долго. Предыдущий рекорд принадлежит старшей сестре Молли Эмме, родившейся в 2017 году из эмбриона, который был заморожен 24 года.
Мать девочек, 29-летняя Тина Гибсон, забеременела и Эммой, и Молли при помощи Национального центра донорства эмбрионов, религиозной некоммерческой организации в Ноксвилле. Она хранит замороженные эмбрионы, которые решили не использовать пациенты с экстракорпоральным оплодотворением. Семьи могут усыновлять такие эмбрионы.
До того как Эмма, а затем Молли установили рекорды, о жизнеспособности старых эмбрионов было известно мало. Изначально были опасения, смогут ли настолько старые эмбрионы прижиться. Но рождение девочек Гибсон стало положительным примером использования таких зародышей, отмечают в центре.
Доктор Брайан Левин, директор клиники по лечению бесплодия на Манхэттене,
После рождения старшей дочери Гибсоны
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Это уже второй ребёнок женщины, родившийся из «старого» эмбриона.
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