Американка родила ребенка из эмбриона, замороженного 27 лет назад

Источник материала: Tut.by

В конце октября в США родился ребенок, зачатый 27 лет назад. Замороженный донорский эмбрион, хранившийся с 1992 года, пересадили матери в феврале 2020 года. Об этом пишет TJournal со ссылкой на CNN .



Семья Гибсон

Девочку назвали Молли. Считается, что это первый случай рождения ребенка, зародыш которого был заморожен так долго. Предыдущий рекорд принадлежит старшей сестре Молли Эмме, родившейся в 2017 году из эмбриона, который был заморожен 24 года.

Мать девочек, 29-летняя Тина Гибсон, забеременела и Эммой, и Молли при помощи Национального центра донорства эмбрионов, религиозной некоммерческой организации в Ноксвилле. Она хранит замороженные эмбрионы, которые решили не использовать пациенты с экстракорпоральным оплодотворением. Семьи могут усыновлять такие эмбрионы.

До того как Эмма, а затем Молли установили рекорды, о жизнеспособности старых эмбрионов было известно мало. Изначально были опасения, смогут ли настолько старые эмбрионы прижиться. Но рождение девочек Гибсон стало положительным примером использования таких зародышей, отмечают в центре.

Доктор Брайан Левин, директор клиники по лечению бесплодия на Манхэттене, рассказал , что у замороженных эмбрионов нет срока годности. По его словам, важно учитывать, что те эмбрионы, которые прошли эту процедуру в 1980-х и 1990-х годах, со временем могут деградировать, так как метод медленного замораживания, использовавшийся специалистами в то время, мог создать уязвимости. При этом нет никаких доказательств того, что медленное замораживание может привести к каким-либо «дефектам или инвалидности» у будущего потомства.

После рождения старшей дочери Гибсоны рассказывали , что они боролись с бесплодием. Сначала пара была настроена на традиционное усыновление, но потом узнала, что можно взять чей-то эмбрион. Поскольку их передают анонимно, биологические родители таких детей остаются неизвестными.