ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американка родила ребенка из эмбриона, замороженного 27 лет назад

02.12.2020 16:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В конце октября в США родился ребенок, зачатый 27 лет назад. Замороженный донорский эмбрион, хранившийся с 1992 года, пересадили матери в феврале 2020 года. Об этом пишет TJournal со ссылкой на CNN.


Семья Гибсон

Девочку назвали Молли. Считается, что это первый случай рождения ребенка, зародыш которого был заморожен так долго. Предыдущий рекорд принадлежит старшей сестре Молли Эмме, родившейся в 2017 году из эмбриона, который был заморожен 24 года.

Мать девочек, 29-летняя Тина Гибсон, забеременела и Эммой, и Молли при помощи Национального центра донорства эмбрионов, религиозной некоммерческой организации в Ноксвилле. Она хранит замороженные эмбрионы, которые решили не использовать пациенты с экстракорпоральным оплодотворением. Семьи могут усыновлять такие эмбрионы.

До того как Эмма, а затем Молли установили рекорды, о жизнеспособности старых эмбрионов было известно мало. Изначально были опасения, смогут ли настолько старые эмбрионы прижиться. Но рождение девочек Гибсон стало положительным примером использования таких зародышей, отмечают в центре.

Доктор Брайан Левин, директор клиники по лечению бесплодия на Манхэттене, рассказал, что у замороженных эмбрионов нет срока годности. По его словам, важно учитывать, что те эмбрионы, которые прошли эту процедуру в 1980-х и 1990-х годах, со временем могут деградировать, так как метод медленного замораживания, использовавшийся специалистами в то время, мог создать уязвимости. При этом нет никаких доказательств того, что медленное замораживание может привести к каким-либо «дефектам или инвалидности» у будущего потомства.

После рождения старшей дочери Гибсоны рассказывали, что они боролись с бесплодием. Сначала пара была настроена на традиционное усыновление, но потом узнала, что можно взять чей-то эмбрион. Поскольку их передают анонимно, биологические родители таких детей остаются неизвестными.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это уже второй ребёнок женщины, родившийся из «старого» эмбриона.
 
Новости дня
Новости разные
 
Проезд дорожает в общественном транспорте Могилевской области, но точная дата пока не известна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика