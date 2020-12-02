Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Легкий о новом назначении: участок, который меня ждет, очень непростой

Один из самых известных белорусских чиновников, работающих в сфере масс-медиа, Павел Легкий уволен с поста заместителям министра информации Беларуси в связи с переводом на другую работу, он назначен советником-посланником посольства Беларуси в России. С каким настроением Павел Николаевич возвращается в дипломатическую сферу, он рассказал в беседе на радио Sputnik Беларусь.

"Вопрос непростой, потому что с одной стороны настроение боевое, хорошее, а с другой стороны, мне всегда жаль оставлять то, что еще не сделал, жаль расставаться с хорошим коллективом. Теперь мне, как советнику-посланнику, придется заниматься очень многими вопросами, в основе будет лежать информационная работа, но, вероятно, будут и иные большие, сложные задачи, скажу, что участок, который меня ждет, очень-очень не простой", - сказал собеседник Sputnik.

Комментарий известного белорусского дипломата Павла Легкого слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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