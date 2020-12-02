|
Легкий о новом назначении: участок, который меня ждет, очень непростой
02.12.2020 16:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Один из самых известных белорусских чиновников, работающих в сфере масс-медиа, Павел Легкий
© Sputnik / Виктор Толочко
"Вопрос непростой, потому что с одной стороны настроение боевое, хорошее, а с другой стороны, мне всегда жаль оставлять то, что еще не сделал, жаль расставаться с хорошим коллективом. Теперь мне, как советнику-посланнику, придется заниматься очень многими вопросами, в основе будет лежать информационная работа, но, вероятно, будут и иные большие, сложные задачи, скажу, что участок, который меня ждет, очень-очень не простой", - сказал собеседник Sputnik.
Комментарий известного белорусского дипломата Павла Легкого слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший первый замминистра информации Беларуси Павел Легкий, назначенный советником-посланником посольства Беларуси в России, прокомментировал на радио Sputnik свое...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)