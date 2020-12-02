Ест как птичка и моет посуду: раскрыты маленькие радости Елизаветы II

Источник материала: Sputnik Беларусь

Экс-лакей и дворецкий принцессы Дианы удивил британцев: Пол Баррел раскрыл секретные удовольствия королевы Елизаветы II.

Барелл долгое время прислуживал монаршей семье и был личным дворецким покойной Леди Ди. За время, проведенное во дворце, внимательный работник подметил множество интересных особенностей королевы, которыми поспешил поделиться с общественностью.

В новом подкасте The Secret, экс-лакей Ее Величества признался, что Елизавета II никогда не интересовалась кулинарией, но всегда обожала мыть посуду – особенно во время каникул в загородной резиденции.

"Ей нравится организовывать пикники, но вся еда уже приготовлена. Вот почему она полюбила мыть посуду. Да, она надевает свои особенные перчатки, моет тарелки, а ее прислуга сушит их", – рассказал Барелл.

Что же касается королевского рациона, Елизавета II славится своей "несравненной силой воли" и ест "как птичка – только маленькими порциями". Даже в Рождество королева не позволяет себе срываться и наедаться до отвала.

Самоизоляцию монаршая семья переживает по-разному: например, Кейт Миддлтон тает на глазах, а принц Уильям решил сесть на диету .

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