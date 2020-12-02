Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар падает по всему миру, и у нас — тоже? Объясняем, почему это не так Откуда на биржу выплеснулось столько долларов, никто, конечно же, не скажет.

А, во-вторых, после завершения торгов 2 декабря курсы продажи доллара в обменниках пошли не вниз (как логично было бы ожидать), а вверх. Рост незначительный — десятые доли копейки — но, если бы банки были уверены, что американская валюта и завтра будет дорожать, они бы курсы снижали.Откуда на биржу выплеснулось столько долларов, никто, конечно же, не скажет. Здесь может быть два варианта:Национальный банк зачем-то провел валютную интервенцию. Объяснение так себе — зачем регулятору на голом месте занижать курс?Кто-то из крупных экспортеров слил на бирже большой объем валюты. Этот вариант более вероятен. Возможно, компании, которые обязали поделиться частью прибыли, продали именно доллары.Еще одно объяснение — удешевление доллара в России, с рублем которой «белка» имеет давние и тесные контакты. Однако оно не подходит — евро в Беларуси подскочил сразу на 2,5 копейки, а в РФ наоборот подешевел.курс доллара снижен на 70,52 копейки, до 75,6151 RUBевро стал дешевле на 0,44 копейки, упав до 91,3052 RUB— и это всё, заметьте, на фоне дешевеющей нефти.Инвесторов что-то пугает. Что именно, пока что понять сложно, но на мировых биржах цены на драгметаллы 2 декабря резко рванули вверх.Как же повел себя белорусский рубль во второй день зимы?курс доллара снизился на 0,0024 (-0,09%), до 2,5881 белорусского рубляевро взлетел на 0,0249 (+0,80%), до 3,1249 белорусского рубляроссийский рубль стал дороже на 0,0261 (+0,77%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4247 белорусского рубля, за сотню.