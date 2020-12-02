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Доллар падает по всему миру, и у нас — тоже? Объясняем, почему это не так

02.12.2020 16:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар падает по всему миру, и у нас — тоже? Объясняем, почему это не так
Иллюстративное фото
Да, американская валюта дешевеет по всему миру, и нынешнее незначительное снижение — лишний тому пример. Но радоваться не нужно. Есть несколько настораживающих факторов. Во-первых, на бирже было продано рекордное количество именно долларов.

А, во-вторых, после завершения торгов 2 декабря курсы продажи доллара в обменниках пошли не вниз (как логично было бы ожидать), а вверх. Рост незначительный — десятые доли копейки — но, если бы банки были уверены, что американская валюта и завтра будет дорожать, они бы курсы снижали.

Откуда на биржу выплеснулось столько долларов, никто, конечно же, не скажет. Здесь может быть два варианта:

Национальный банк зачем-то провел валютную интервенцию. Объяснение так себе — зачем регулятору на голом месте занижать курс?

Кто-то из крупных экспортеров слил на бирже большой объем валюты. Этот вариант более вероятен. Возможно, компании, которые обязали поделиться частью прибыли, продали именно доллары.

Еще одно объяснение — удешевление доллара в России, с рублем которой «белка» имеет давние и тесные контакты. Однако оно не подходит — евро в Беларуси подскочил сразу на 2,5 копейки, а в РФ наоборот подешевел.

Смотрите сами. 2 декабря (на 3-ье декабря) в России установились следующие курсы валют:

курс доллара снижен на 70,52 копейки, до 75,6151 RUB

евро стал дешевле на 0,44 копейки, упав до 91,3052 RUB

— и это всё, заметьте, на фоне дешевеющей нефти.

Инвесторов что-то пугает. Что именно, пока что понять сложно, но на мировых биржах цены на драгметаллы 2 декабря резко рванули вверх.

Как же повел себя белорусский рубль во второй день зимы?

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 2 декабря выглядят следующим образом:

курс доллара снизился на 0,0024 (-0,09%), до 2,5881 белорусского рубля

евро взлетел на 0,0249 (+0,80%), до 3,1249 белорусского рубля

российский рубль стал дороже на 0,0261 (+0,77%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4247 белорусского рубля, за сотню.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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