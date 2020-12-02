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Турция рассказала о старте строительства российско-турецкого центра в Карабахе
Источник материала: Хартия'97
Турция рассказала о старте строительства российско-турецкого центра в Карабахе
Центр очень скоро начнет действовать.
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил в среду о начале сооружения общего турецко-российского центра по мониторингу прекращения огня в Нагорном Карабахе.
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Акар сказал, что центр начнет действовать "очень скоро".
В прошлом месяце Азербайджан и Армения подписали при посредничестве России соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе - анклаве, который во всем мире признан частью Азербайджана, но в основном населенный этническими армянами.
Российские миротворцы были переброшены в регион в соответствии с соглашением после шести недель активных боевых действий. Турция не имеет миротворцев в регионе, но она заявила, что завершила сделку с Россией о создании совместного центра по наблюдению за прекращением огня.
"Соглашение было достигнуто. Никаких письменных препятствий для создания там нашего общего надзорного центра нет. Сейчас его строительство продолжается. В ближайшее время наши коллеги начнут там работать", - сказал Акар.
Турция поддерживает Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе и критикует сопредседателей так называемой Минской группы ОБСЕ за то, что они не урегулировали длительный конфликт за десятилетия посредничества.
Минскую группу ОБСЕ возглавляют США, Франция и Россия.
Франция, где проживают от 400 до 600 тысяч человек армянского происхождения, заявила, что хочет международного контроля за соблюдением режима прекращения огня.
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Центр очень скоро начнет действовать.
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