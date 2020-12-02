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Все смеются над новым сайтом за Лукашенко: с фейковыми подписями и чиновниками, которых выдают за спортсменов

02.12.2020 16:47 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В байнете смеются над новым специальным сайтом Athletes.by для спортсменов, которые подписали открытое обращение в противовес собравшему 1,2 тысячи подписей открытому письму представителей спортивной отрасли — сторонников перемен. Если коротко, то в провластном обращении говорится о том, что тех, кто выступает против режима, — меньшинство, а жизнь в Беларуси — сказка.

Сайт неказистый, чувствует себя явно неважно, работает как на последнем дыхании. Несколько раз ложился. На сайте отражается количество подписей под провластным письмом — это число до первого падения ресурса произвольным образом скакало от нуля до нескольких тысяч, стоило лишь периодически обновлять главную страницу сайта. То есть за несколько минут количество то падало до 53, то поднималось до пары сотен, то в следующее мгновение — до двух тысяч. Сейчас (на 16:20) счетчик подписантов замер на значении около 2,2 тысячи.

Также на ресурсе есть список тех, кто оставил свои подписи под письмом фактически за Лукашенко и его режим. Этот список — просто песня. Так, в числе подписантов указаны чиновники, которые почему-то названы спортсменами. Вот пример: в списке упомянут теннисист Потапенко Владислав Валентинович. Гугл не знает такого теннисиста — зато знает начальника отдела экономики Светлогорского райисполкома с таким же именем. Гугл также не в курсе сущестсования футболиста Горовца Александра Анатольевича, фигурирующего в списке, — зато так зовут начальника Управления делами Светлогорского райисполкома.

И все-таки есть в списке подписавшихся под письмом имена реальных, известных спортсменов и тренеров — вроде теннисистки Арины Соболенко, гимнастки Екатерины Галкиной, олимпийского чемпиона по прыжкам на батуте Владислава Гончарова и тренера национальной сборной по хоккею Михаила Захарова. При этом в списке попадаются имена людей, напротив фамилий которых пропущен вид спорта и/или достижения. Кроме того, некоторые спортсмены уже открыто заявили, что ни под какими письмами своих подписей не ставили:

Сайт Athletes.by вынудил беларусов расчехлить свои фотошопы — вот пара мемов

 

 
 
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В байнете смеются над новым специальным сайтом Athletes.by для спортсменов, которые подписали открытое обращение в противовес собравшему 1,2 тысячи подписей открытому...
 
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