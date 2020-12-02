Премьер Беларуси обещает за 4 года удвоить экспорт товаров

Источник материала: АФН

Правительство Беларуси планирует к 2025 году удвоить экспорт товаров до $50 млрд. Такое громадье планов сегодня озвучил премьер Роман Головченко, представляя в парламенте программу правительства до 2025 года.

"Меры по внешнеэкономической деятельности сосредоточим по двум направлениям: улучшение качества экспорта и международное сотрудничество. Цель - нарастить экспорт товаров в 2025 году до $50 млрд.", - сказал Головченко.

Для понимания масштаба обещания или планов стоит напомнить, что за 10 месяцев 2020 года экспорт товаров составил $23,4 млрд. В 2019 году экспорт товаров из Беларуси составил $32,3 млрд.

Головченко вкратце озвучил формулу экспортного успеха.

«Прежде всего, за счет роста маржинальности продукта, профессиональной работы с конечным потребителем», - сказал глава правительства, добавив, что "практически вдвое надо увеличить поставки высокотехнологичной продукции".

Маржинальность продукта означает повышение экспортных цен, чего в белорусских условиях добиться очень сложно. У Беларуси есть несколько путей повышения маржинальности или «добавленной стоимости» в более привычном звучании.

Первый вариант предполагает резкое повышение качества и «современности» беларусских экспортных товаров, что требует техперевооружения действующих производств. Чем это заканчивается, мы все знаем – кредиты под такие проекты затем погашает Минфин РБ.

Второй вариант предполагает тотальный запрет на экспорт сырья и полуфабрикатов и переход к экспорту финишной продукции с высокой добавленной стоимостью. Требует мега техпереворужения промышленности и беден на товарную линейку: калий, торф, древесина, стройматериалы.

Третий вариант сводится к тому, что при содействии властей в Беларуси оперативно реализуются начатые проекты по производству высокотехнологичной продукции, которая затем разлетается на экспорт как горячие пирожки. Звучит неплохо, но из области ненаучной фантастики.

И остается 4-й вариант, который всегда был палочкой-выручалочкой лимитрофной экономики. Вариант прост, хорошо освоен властями и бизнесом и не требует никаких связанных кредитов. Читателям этот вариант известен под названиями «растворители», «санкционка» и т.д.

Головченко также сообщил, что правительство планирует рост экспорта услуг на $5 млрд.

"Доля услуг в валовом экспорте должна вырасти с текущих 24% до 26%", - уточнил он, позабыв о существовании такого модного в IT секторе явления как релокация.

Премьер признал, что для роста и диверсификации экспорта планируется в полной мере задействовать возможности участия страны в региональной и глобальной интеграции.

"В этой связи определены направления по улучшению условий доступа белорусских товаров и услуг в рамках ЕАЭС, расширению торгово-экономического сотрудничества с КНР, завершению переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию», - перечислил Головченко.

Последнее высказывание звучит особенно феерично на фоне готовящихся экономических санкций против синеокой.