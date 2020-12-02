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Остапа снова понесло: Лукашенко заявил об "оголтелом" поведении Польши и стран Балтии

02.12.2020 16:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Польша и страны Балтии ведут целенаправленную деструктивную политику в отношении Беларуси, заявил Лукашенко в среду на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходит в режиме видеоконференции.



"Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси, - сказал Лукашенко. - Причем мы отчетливо видим, что их действия обеспечивают реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе. И я хочу, чтобы о недостойном и бессовестном поведении политиков услышали простые люди этих соседних с нами стран".

Лукашенко также заявил, что Беларусь в этом году испытывает на себе "откровенное вмешательство во внутренние дела, в том числе через провоцирование гражданского недовольства". 

"Нам прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры. В противном случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику и инфраструктуру, изменить морально-нравственные основы нашего общества. Сейчас уже нет сомнений, что на кону стояли и до сих пор стоят гражданский мир и целостность Беларуси", - утверждает он.

По его словам, "уже даже не прячутся эти предложения за какие-то дипломатические формулировки. Многие уже поняли, что мир уже не будет таким, каким он был год или два года назад. А уж тем более, каким мы его себе представляли", - сказал он.

Также Лукашенко заявил, что власти стран Запада "бесцеремонно навязывают миру двойные стандарты". 

И высказал обеспокоенность наращиванием военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ.

"Мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений. Обостряются самые опасные явления, а именно военное противостояние между мировыми центрами силы. Серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ", - сказал он.

По его словам, в первую очередь речь идет о размещении дополнительного американского контингента в Польше и ее планах по созданию новых объектов военной инфраструктуры. 

По его словам, под прицелом военной активности находятся не только национальные интересы Беларуси. "В данном контексте следует рассматривать и заявления НАТО о разработке некоей новой стратегической концепции. Полагаю, уже всем ясно, против кого и чего она будет направлена", - сказал он.

Лукашенко также указал на то, что международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса, по всему миру идут беспрецедентные массовые беспорядки. 

"Уже понятно, что это не спонтанное проявление недовольства, как нам стараются преподнести в средствах массовой информации. Международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса. Налицо хорошо продуманная и срежиссированная деятельность глобальных игроков, порой не считающихся ни с чем, даже с интересами собственных народов", - отметил он.

Лукашенко призвал к наращиванию взаимодействия стран ОДКБ, а также предложил провести очный саммит стран ОДКБ в расширенном составе с участием государств-партнеров и сочувствующих стран. 

В среду в режиме видеоконференции проходит саммит ОДКБ. Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе встречи планируется обсудить "вопросы союзнического взаимодействия в рамках организации, дальнейшего повышения эффективности ОДКБ, а также обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности". 
 
 
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Польша и страны Балтии ведут целенаправленную деструктивную политику в отношении Беларуси, заявил Лукашенко в среду на саммите Организации Договора о...
 
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