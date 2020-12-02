







"Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси, - сказал Лукашенко. - Причем мы отчетливо видим, что их действия обеспечивают реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе. И я хочу, чтобы о недостойном и бессовестном поведении политиков услышали простые люди этих соседних с нами стран".





Лукашенко также заявил, что Беларусь в этом году испытывает на себе "откровенное вмешательство во внутренние дела, в том числе через провоцирование гражданского недовольства".





"Нам прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры. В противном случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику и инфраструктуру, изменить морально-нравственные основы нашего общества. Сейчас уже нет сомнений, что на кону стояли и до сих пор стоят гражданский мир и целостность Беларуси", - утверждает он.





По его словам, "уже даже не прячутся эти предложения за какие-то дипломатические формулировки. Многие уже поняли, что мир уже не будет таким, каким он был год или два года назад. А уж тем более, каким мы его себе представляли", - сказал он.





Также Лукашенко заявил, что власти стран Запада "бесцеремонно навязывают миру двойные стандарты".





И высказал обеспокоенность наращиванием военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ.





"Мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений. Обостряются самые опасные явления, а именно военное противостояние между мировыми центрами силы. Серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ", - сказал он.





По его словам, в первую очередь речь идет о размещении дополнительного американского контингента в Польше и ее планах по созданию новых объектов военной инфраструктуры.





По его словам, под прицелом военной активности находятся не только национальные интересы Беларуси. "В данном контексте следует рассматривать и заявления НАТО о разработке некоей новой стратегической концепции. Полагаю, уже всем ясно, против кого и чего она будет направлена", - сказал он.





Лукашенко также указал на то, что международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса, по всему миру идут беспрецедентные массовые беспорядки.





"Уже понятно, что это не спонтанное проявление недовольства, как нам стараются преподнести в средствах массовой информации. Международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса. Налицо хорошо продуманная и срежиссированная деятельность глобальных игроков, порой не считающихся ни с чем, даже с интересами собственных народов", - отметил он.





Лукашенко призвал к наращиванию взаимодействия стран ОДКБ, а также предложил провести очный саммит стран ОДКБ в расширенном составе с участием государств-партнеров и сочувствующих стран.





В среду в режиме видеоконференции проходит саммит ОДКБ. Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе встречи планируется обсудить "вопросы союзнического взаимодействия в рамках организации, дальнейшего повышения эффективности ОДКБ, а также обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности".