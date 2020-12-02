Следователи ищут свидетелей ДТП с участием такси возле Могилева

Следователи ищут свидетелей смертельного ДТП в Могилевском районе, сообщили в областном УСК.



Фото: МВД

По данным следствия, 26 октября текущего года около 21:40 водитель автомобиля Renault Logan с наклейками одной из служб такси, проезжая перекресток в деревне Добросневичи, при выезде со второстепенной дороги столкнулся с двигавшимся по главной дороге автомобилем Nissan Almera Tino.

В результате ДТП 50-летний водитель Renault получил телесные повреждения, от которых скончался в больнице.