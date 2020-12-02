Бывшие рабочие МЗКТ, уволенные после истечения «Народного ультиматума», судятся с заводом

Источник материала: Onliner

Напомним, 26 октября, в день истечения «Народного ультиматума», 38 рабочих МЗКТ собрались на площадке экспериментального цеха и прошлись по заводу с лозунгами и призывами «Далучайся!». Руководство завода пересчитало и сфотографировало протестующих, чтобы привлечь к дисциплинарной ответственности.





— В 9:30 на проходной уже стояли омоновцы. Все решили разойтись по местам. Тех, кто должен был выйти на работу во вторую смену, но участвовал в акции протеста, вывели за пределы завода и составили акт о нарушении дисциплины. Тех, кто должен был работать в 1-ю смену, заставили писать объяснительные, — рассказали тогда рабочие, участвовавшие в акции, а руководство отказалось от комментариев.





27 октября с МЗКТ начали увольнять людей, которые участвовали в акции, а в пятницу почти всем вернули трудовые книжки.

Несколько рабочих МЗКТ подали в суд на предприятие. Они считают, что уволены незаконно. Вот как описывает события тех дней Сергей Ровба, который работал на МЗКТ и был уволен после истечения «Народного ультиматума».

— 26 октября мы собрались на заводе с коллегами по рабочим вопросам и всей группой пошли в цех. По дороге нас снимал на камеру телефона заместитель генерального директора, угрожал увольнениями. Минут через 40 мы разошлись по цехам. Работа моего брата непосредственно связана с исследованием дефектной части, он обязан ходить на исследования в разные цеха. Вскоре поступил звонок с вопросом, где он находится, почему не на рабочем месте, и требованием написать объяснительную по части отсутствия. В объяснительной мы написали, что занимались рабочими вопросами, и перечислили цеха, в которых были. Несмотря на это, нам сделали письменное замечание о привлечении к дисциплинарной ответственности, а 28 октября предложили уволиться по собственному желанию, но мы отказались. В пятницу 30 октября нас уволили по ст. 42 п. 6 Трудового кодекса — „Неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин при наличии неснятого дисциплинарного взыскания“. Хотя дисциплинарным взысканием выступило письменное замечание, которое нам сделали 26 октября после хождения по цехам. Плюс к этому приписали нарушение инструкций охраны труда: якобы мы находились у работающего оборудования без защитных очков.

Сегодня в суде Заводского района слушалось дело по иску Руслана Ровбы. Его рассмотрение продолжится 8 декабря. К этому времени суд просил руководство предприятия предоставить документы, подтверждающие нарушения инструкций по охране труда, которые послужили одним из поводов увольнения. Завтра в 10:30 и 12:00 истцами выступят брат Руслана Сергей Ровба и Андрей Янкович.