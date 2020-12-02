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За перекрытие дороги, закончившееся дракой, будут судить женщину

02.12.2020 16:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Массовая драка на проезжей части между протестующими, вышедшими на дорогу, и людьми, ехавшими в авто, случилась на перекрестке пр. Рокоссовского и ул. Плеханова вечером 13 октября. Прокуратура сообщает, что одной из протестующих являлась 38-летняя женщина, ей инкриминируют организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Вот как описывали события в МВД: «Десять человек перекрыли проезжую часть, заблокировав движение транспорта. В это время к перекрестку подъехал Ford: 27-летний водитель и его 23-летний брат вышли из машины и попросили протестующих освободить дорогу, компания согласилась пропустить транспорт. Проезжая мимо протестующих, братья услышали, как в их автомобиль что-то бросили либо ударили по кузову. Они остановились, чтобы выяснить, кто и зачем это сделал. С компанией завязалась словесная перепалка, а затем драка. Водителя и пассажира, несмотря на их активное сопротивление, избили. Владельцу авто распылили в глаза перцовый газ».

На видео невозможно разглядеть моменты, когда водитель и пассажир выходят из машины до заезда на перекресток, когда кто-либо из сторон разговаривает с оппонентами. Не видно и какого-либо удара либо броска предмета в машину. Заметно, что после недолгого разговора группа протестующих стала покидать проезжую часть. В следующий момент началась потасовка. В записи трудно различить, кто первым полез в драку, упомянутый эпизод с распылением газа также нельзя заметить.

В последующем милиции удалось установить участников. Среди них — 38-летняя минчанка. В Генпрокуратуре сообщают, она была ранее судима (по данным МВД, в Беларуси — за хулиганство и умышленное уничтожение (повреждение) имущества, в Швеции — за покушение на убийство), ее заключили под стражу.

«С иными лицами организовала групповые действия, которые грубо нарушили общественный порядок и работу транспорта: выход на проезжую часть и блокирование его движения, воспрепятствование перевозке пассажиров и перемещению других участников дорожного движения — а также приняла в них непосредственное участие, — говорится в сообщении прокуратуры. — От дачи показаний она отказалась. В прокуратуре района пришли к выводу об обоснованности предъявленного К. обвинения, наличии достаточных и допустимых доказательств ее вины, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления».

Максимальное наказание по ч. 1 ст. 342 УК РБ — лишение свободы сроком до 3 лет.

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Массовая драка на проезжей части между протестующими, вышедшими на дорогу, и людьми, ехавшими в авто, случилась на перекрестке пр. Рокоссовского и ул. Плеханова...
 
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