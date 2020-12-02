ВОЗ сообщила, когда ожидается начало поставок вакцин от COVID-19

Источник материала: ОНТ

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ожидают, что поставки вакцин от COVID-19 могут начаться во втором или третьем квартале следующего года, но для некоторых групп лиц они могут быть доставлены ранее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя ВОЗ Тарика Язаревича.

Он уточнил, что уязвимые группы населения могут получить вакцину раньше – в первом квартале 2021 года.

В ВОЗ рассказали, что в данный момент в мире разрабатывается более 210 вакцин, при этом около 10 уже дошли до третьей стадии испытаний.

Он отметил, что в данный момент несколько вакцин-кандидатов находятся на первой и второй стадии и перейдут на третий этап в ближайшие месяцы. Представитель ВОЗ позитивно оценил большое количество вакцин, отметив, что чем больше кандидатов – тем больше у человечества возможностей победить пандемию.

Фото pixabay









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