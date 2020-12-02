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В Слониме молодые угонщики заправили дизельную машину бензином и оставили на трассе

02.12.2020 17:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Слониме молодые угонщики заправили дизельную машину бензином и оставили на трассе

Молодые люди из Слонима угнали дизельную машину и попытались заправить ее бензином, после чего бросили на трассе. Об этом сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома. 

Все началось с обращения жителя Слонима в милицию – мужчина заявил об угоне легкового автомобиля марки «Форд». Как выяснилось, угон произошел, когда хозяин не закрыл машину и оставил в замке зажигания ключи. Машину объявили в розыск.

Чуть позже автомобиль нашли в технически неисправном состоянии рядом с населенным пунктом Ружаны в Брестской области и отбуксировали в Слонимский РОВД.

Злоумышленников вскоре нашли, ими оказались жители Слонима 18 и 20 лет. 

Правоохранители пояснили, что перед тем, как совершить преступление, молодые люди выследили квартиру владельца, дождались, пока погаснет свет в его окнах. После этого они вытолкали машину со двора, чтобы звук двигателя не привлек чьё-либо внимание. Угонщики направились в сторону Ружан. По дороге они заехали в яму. Вытолкав автомобиль, они попытались его завести, но безуспешно.

Решив, что закончилось топливо, ребята сходили на АЭС и заправили машину бензином. Так как машина была дизельной, залитое топливо привело к серьезным неисправностям.

В итоге угонщики бросили машину на трассе и вернулись домой.

Их действиям будет дана правовая оценка. В РОВД отмечается, что ранее молодые люди к уголовной ответственности не привлекались.



Фото УВД Гродненского облисполкома

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Молодые люди из Слонима угнали дизельную машину и попытались заправить ее бензином, после чего бросили на трассе. Об этом сообщили в отделении информации и...
 
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