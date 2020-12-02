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Как санкции стран Балтии в отношении Беларуси ударят по ним самим - видео

02.12.2020 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

О планах отказаться от услуг балтийских портов президент Беларуси Александр Лукашенко заявил осенью, после того, как Латвия, Литва и Эстония ввели против санкции против республики.

© Sputnik / Алексей Даничев
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"Политически, наверное, для Беларуси переориентироваться по своим грузам на портовые мощности России было бы правильно", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Порты Ленобласти, в частности Усть-Луга и Приморск – одно из перспективных направлений для перевалки белорусских грузов. Причем российская сторона высказала готовность сотрудничать с республикой.

Теоретически путь через российские порты может выйти Беларуси дороже, однако не исключено, что российские партнеры предложат Беларуси выгодную скидку. В таком случае страны Балтии останутся в существенном проигрыше.

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Беларусь планирует переориентировать грузопотоки из стран Балтии в Россию. Чем это грозит тем, кто ввел санкции в отношении Беларуси, смотрите на видео.
 
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