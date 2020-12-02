|
Как санкции стран Балтии в отношении Беларуси ударят по ним самим - видео
02.12.2020 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
О планах отказаться от услуг балтийских портов президент Беларуси Александр Лукашенко заявил осенью, после того, как Латвия, Литва и Эстония ввели против санкции против республики.
© Sputnik / Алексей Даничев
"Политически, наверное, для Беларуси переориентироваться по своим грузам на портовые мощности России было бы правильно", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Порты Ленобласти, в частности Усть-Луга и Приморск – одно из перспективных направлений для перевалки белорусских грузов. Причем российская сторона высказала готовность сотрудничать с республикой.
Теоретически путь через российские порты может выйти Беларуси дороже, однако не исключено, что российские партнеры предложат Беларуси выгодную скидку. В таком случае страны Балтии останутся в существенном проигрыше.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь планирует переориентировать грузопотоки из стран Балтии в Россию. Чем это грозит тем, кто ввел санкции в отношении Беларуси, смотрите на видео.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)