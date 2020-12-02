ВОЗ обновила правила ношения масок во время пандемии – стало жестче

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 дек - Sputnik. Обновленное руководство по использованию медицинских масок во время пандемии COVID-19 опубликовано на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Взрослым и детям старше 12 лет маски рекомендовано носить:

- в помещениях (в том числе магазинах и школах) и вне помещений – при невозможности соблюдения дистанции в один метр;

- в любых помещениях при недостаточном проветривании – даже если дистанция соблюдается.

Людям из групп риска (пожилым и имеющим хронические заболевания) – при невозможности соблюдать дистанцию.

Детям до пяти лет маску носить не рекомендуют.

Детям в возрасте от 6 до 11 лет – в зависимости от эпидемиологической обстановки и умения ребенка обращаться с маской, а также возможности контроля со стороны взрослого.

Комментируя данные новшества, представитель ВОЗ Маргарет Харрис сказала, что это одни из самых серьезных изменений в руководстве по ношению масок.

В предыдущий раз ВОЗ обновляла свои рекомендации в начале июня. Тогда, в частности, ношение масок было объявлено обязательным для всех врачей и сотрудников медорганизаций носить маски, независимо от того, находятся ли они в контакте с зараженными COVID-19.

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