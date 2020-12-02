Диверсификация поставок энергоносителей в Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

В ноябре в Беларуси прошел пуск первого энергоблока БелАЭС, станция готовится к полноценной работе в системе энергетики страны. Атомная энергетика является одним из существенных факторов энергетической безопасности, но не единственным. Вчера директор Института экономики НАН Василий Гурский высказал мнение, что в Беларуси существует возможность диверсификации поставок энергоносителей за счет собственного ресурса – горючих сланцев. Пример их использования для производства электроэнергии есть в других странах, например в Эстонии.

О собственных энергетических источниках, запуске БелАЭС, использовании торфа, вопросах поставок нефти и газа в следующем году говорит:

главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика.ru" Борис МАРЦИНКЕВИЧ.

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Павел Антонов

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