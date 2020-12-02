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Заблокирован доступ к изданию «Медиазона. Беларусь»
Источник материала: Tut.by
Доступ к ресурсу mediazona.by ограничен — об этом
Издание «Медиазона. Беларусь» было запущено 1 июля 2020 года. Это проект российского интернет-СМИ «Медиазона», основанного в сентябре 2014 года участницами группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и Мaрией Алехиной. «Медиазона» фокусируется на освещении новостей, аналитике, колумнистике о судебных, правоохранительных органах и пенитенциарной системе, а также о различных проявлениях преследований граждан за их политические взгляды.
Как написала у себя в Telegram-канале «Медиазона. Беларусь», доступ ограничен на основании решения Министерства информации РБ.
«При попытке зайти на сайт через некоторых провайдеров пользователи видят белую плашку с текстом «Доступ к информационному ресурсу ограничен», — говорится в сообщении. — Другие провайдеры пока позволяют зайти на сайт. Это значит, что вы можете свободно почитать:
И другие тексты, которые мы написали за несколько месяцев работы. Включайте VPN и оставайтесь с нами».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщил сам проект.
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