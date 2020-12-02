Много перворазрядников и чиновников. Что не так с подписями под письмом провластных спортсменов

Источник материала: Tut.by

Сегодня появился сайт с подписями провластных спортсменов под обращением, которое активно пиарится государственными структурами. В нем есть действительно известные имена, но куда больше удивило наличие большого количества людей, к спорту имеющих очень опосредованное отношение.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Пока их все-таки не 2500

Несколько дней назад заместитель министра спорта Александр Барауля сообщил, что письмо подписали 2500 спортсменов. Оказалось, что их все-таки значительно меньше, а многие из них и вовсе не спортсмены.

В течение дня количество на сайте постоянно менялось. Сначала их было 55, потом — 0. Потом 2103, но постепенно начало уменьшаться, пока снова не достигло нуля. После чего сайт снова обновился. На данный момент в документе 2262 подписи. Впрочем, учитывая то, с какой активностью идет работа над этим письмом, нет сомнений, что 2500 подписантов все-таки наберется.

Спортсмены уже начали открещиваться от подписи

Только письмо появилось, как сразу же начали появляться сообщения спортсменов, которые заявили, что никаких писем не подписывали. Это, касается, например, ряда футболистов, которые уже начали получать гневные сообщения.









Много людей, не имеющих отношения к профессиональному спорту

В списке огромное количество перворазрядников. По большому счету, если вы пару лет в детстве занимались спортом, то, скорее всего, уже успели заработать первый разряд. Можно ли таких людей причислять к спортивной общественности? Кстати, удивительным образом среди таких «спортсменов» оказывались действующие чиновники. Особенно ярко проявили себя представители Светлогорского райисполкома. Сразу четверо из них вспомнили, что успели как-то получить первый разряд.

Кстати, интересно, что свои спортивные навыки решили вспомнить и крупные спортивные чиновники, которые вполне могли бы быть в списке и благодаря нынешним должностям. Но глава федерации футбола Владимир Базанов почему-то значится кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике, а его зам Михаил Ботников — пловцом.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ну, и отдельным пунктом стоит упомянуть простых сотрудников спортивных объектов Беларуси, которые также к профессиональному спорту никакого отношения не имеют.

Среди подписантов обращения против насилия и фальсификаций также есть спортсмены, не выступавшие за сборные или не ставшие топ-профессионалами, но процентное соотношение их все-таки значительно меньше.

Среди подписантов есть иностранцы

Одним из самых представительных клубов в списке является хоккейная «Юность». В списке есть и действующие игроки, и руководители команды. Удивительным образом среди них оказались даже российские легионеры клуба: Роман Таталин, Алексей Виноградов, Максим Рассейкин, Владислав Бойко, Кирилл Тютяев и Сергей Большаков. Причем это не натурализованные игроки сборной Беларуси, а хоккеисты, которые только недавно приехали в Беларусь.



Фото: belarushockey.com

В списке нет спортсменов, которых ожидали там увидеть

Понятно, что таблица будет обновляться, но удивительно, что в первой редакции нет спортсменов, которых мы точно ожидали там увидеть. Например, Дмитрия Баскова и хоккеистов команды Александра Лукашенко. Нет там Дмитрия Шакуты, нет Сергея Рутенко, нет Владимира Шантаровича. Интересно, что нет Константина Кольцова, хотя в какой-то момент его фамилия упоминалась в СМИ.

К слову, на данный момент почти нет и действующих игроков самых популярных сборных: футбольной, хоккейной, гандбольной, баскетбольной.