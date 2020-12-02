Audi готовится к своему первому старту на «Дакаре» с новым электрифицированным внедорожником

Источник материала: Tut.by

Компания Audi объявила о намерении впервые принять участие в знаменитом ралли-рейде «Дакар» — немецкая команда выйдет на старт гонки 2022 года с «инновационным прототипом» внедорожника.





У машины, тизер которой был обнародован на днях, пока нет даже названия. Компания пока скупа на технические подробности, но известно, что грядущий внедорожник для «Дакара» получит гибридную установку, архитектура которой будет выполнена по последовательной схеме. То есть в движение машина будет приводиться мощными электродвигателями, а бензиновый мотор TFSI на борту выступит в качестве так называемого «удлинителя хода» (range extender) — работать он будет в режиме генератора для подзарядки тяговой высоковольтной батареи. Последовательная схема, к слову, среди гибридов распространена не так сильно, но используется, например, на BMW i3 REX и Nissan Note .

Приобретенный в «Дакаре» опыт Audi планирует использовать при разработке новых электрических моделей. Вместе с тем компания объявила о своем уходе из чемпионата «Формула E», где участвуют электромобили — заводская команда завершит выступление по окончании сезона 2021 года. Кроме того, Audi интенсивно готовится к выходу в новую категорию гибридных спортивных прототипов LMDh для суточных марафонов в Дайтоне и Ле-Мане.