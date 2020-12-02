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Два года тюрьмы и полтора года «химии» за надпись «Не забудем»

02.12.2020 17:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В ходе процесса во Фрунзенском районном суде Минска над политзаключенными 26-летним Максимом Павлющиком и 25-летней Марией Бобович гособвинение разглядело «хулиганский мотив» в восстановлении надписи «Не забудем» на месте гибели Александра Тарайковского.

Государственный обвинитель потребовал для Максима 2 года лишения свободы в колонии строгого режима, для Марии Бобович - до 1 года и 6 месяцев лишения свободы без отправки к месту отбывания наказания с изменением меры пресечения на подписку о невыезде.

Оба обвиняются в хулиганстве и умышленном нанесении крупного материального ущерба, передает Радио Свабода.

При этом, представитель Горремавтодора на суде заявил, что компания отзывает исковое заявление в связи с тем, что на расчетный счет предприятия поступили деньги для возмещения заявленного ущерба в размере 211 рублей. Представитель Горремавтодора отказался участвовать в прениях.

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе процесса во Фрунзенском районном суде Минска над политзаключенными 26-летним Максимом Павлющиком и 25-летней Марией Бобович гособвинение разглядело...
 
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