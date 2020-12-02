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Политзаключенный Олег Мозгов вышел на свободу

02.12.2020 17:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Весне" стало известно, что после трех месяцев заключения вечером первого декабря из-под стражи освободили политзаключенного Олега Мозгова, фигуранта дела по статье 293 Уголовного кодекса ("Массовые беспорядки").




Мозгов остается подозреваемым по уголовному делу. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

25-летний спортсмен Олег Мозгов до задержания работал в Минске фитнес-тренером, занимался боксом. До ареста Олег устроился на вторую работу грузчиком, чтобы сделать дома ремонт и подготовиться к рождению ребенка. Был задержан первого сентября за участие в митинге девятого августа. Содержался под стражей в СИЗО-1 на Володарского.

17 сентября белорусское правозащитное сообщество признало Олега Мозгова политзаключенным. Правозащитники считают его обвинение по статье 293 Уголовного кодекса ("Массовые беспорядки") политически мотивированным преследованием в связи с реализацией им свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов Президента Республики Беларусь. Десять правозащитных организаций Беларуси потребовали от властей немедленного освобождения из-под стражи политзаключенного Олега Мозгова и прекратить их уголовное преследование в отношении него.
 
Теги: Минск
 
 
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"Весне" стало известно, что после трех месяцев заключения вечером первого декабря из-под стражи освободили политзаключенного Олега Мозгова, фигуранта дела по...
 
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