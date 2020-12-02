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Педофил задержан в Гродно, следователи устанавливают пострадавших

02.12.2020 17:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних расследуется в Гродно, сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.




По данным следствия, в милицию поступила информация о том, что 26-летний мужчина может быть причастен к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 167 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего). Эта информация подтвердилась и 2 ноября мужчина был задержан.

"Обвиняемый рассказал, что на протяжении длительного периода времени неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетних на территории города Гродно. При этом чаще всего под различными предлогами приглашал детей к себе домой -  кому-то предлагал сладости или деньги, а кому-то обещал показать домашних животных", - рассказала представитель следственного комитета.

В ходе расследования уголовного дела установлены пять потерпевших, которые подтвердили показания мужчины.

"Следователем допрошены обвиняемый, его соседи и потерпевшие. Дети допрашивались с участием психологов с использованием дружественных комнат опроса. Также по уголовному делу назначен ряд экспертных исследований. Следователи ходатайствовали о применении к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказала Трушинская.

В настоящее время устанавливается причастность мужчины к совершению иных преступлений. В связи с этим следователи просят: если вы или ваш ребенок пострадали от противоправных действий мужчины или обладаете информацией о подобных преступлениях на территории Гродно, обращайтесь в УСК по Гродненской области по телефонам +375 152 72-40-40  или +375 33 621-15-35.
 
Теги: Гродно
 
 
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Уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних расследуется в Гродно, сообщила официальный представитель УСК по...
 
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