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"Небо плачет кровью над моей головой"

02.12.2020 17:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пронзительную "Колыбельную", посвященную памяти Романа Бондаренко и событиям в Беларуси, написала белорусская группа "DEMI MO".

"Небо плачет кровью над моей головой"
Еще одна композиция, под которую можно подумать об ужасе, происходящем в нашей стране.


"Недавно у нас вышла песня под названием «Колыбельная», посвященная памяти Романа Бондаренко и ужасным событиям, происходящим в нашей стране. В данный момент подходит к концу работа над клипом", — рассказали музыканты.
 
 
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Пронзительную "Колыбельную", посвященную памяти Романа Бондаренко и событиям в Беларуси, написала белорусская группа "DEMI MO".
 
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