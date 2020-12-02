|
"Небо плачет кровью над моей головой"
Источник материала: Партизан
Пронзительную "Колыбельную", посвященную памяти Романа Бондаренко и событиям в Беларуси, написала белорусская группа "DEMI MO".
Еще одна композиция, под которую можно подумать об ужасе, происходящем в нашей стране.
"Недавно у нас вышла песня под названием «Колыбельная», посвященная памяти Романа Бондаренко и ужасным событиям, происходящим в нашей стране. В данный момент подходит к концу работа над клипом", — рассказали музыканты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пронзительную "Колыбельную", посвященную памяти Романа Бондаренко и событиям в Беларуси, написала белорусская группа "DEMI MO".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)