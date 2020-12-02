"Небо плачет кровью над моей головой"

Еще одна композиция, под которую можно подумать об ужасе, происходящем в нашей стране.









"Недавно у нас вышла песня под названием «Колыбельная», посвященная памяти Романа Бондаренко и ужасным событиям, происходящим в нашей стране. В данный момент подходит к концу работа над клипом", — рассказали музыканты.