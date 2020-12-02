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"Горремавтодор" отказался от иска за надпись "Не забудем!" Но прокурор требует реальных сроков!
Источник материала: Партизан
В Минске судят несколько человек за надпист «Не забудем» на месте гибели Александра Тарайковского. Гособвинитель потребовала для "обвиняемых" два года тюрьмы и полтора года "химии".
Максим Павлющик
Как передает
Государственный обвинитель сослалась на "хулиганский мотив" и потребовала для Максима Павлющика два года лишения свободы в колонии усиленного режима. Для Марии Бобович – 1 года 6 месяцев без направления в места отбывания наказания, а также изменить ей меру пресечения на подписку о невыезде.
Против Павлющика и Бобович начали дело за хулиганство и умышленное повреждение имущества, повлекшее ущерб в крупном размере - по ч. 2 ст. 339 и ч. 2 ст. 218.
Поводом стало восстановление надписи "Не забудем" на месте гибели Александра Тарайковского.
"Горремавтодор" еще вначале процесса уменьшил сумму ушерба с 7,5 тысяч до 211 рублей - на основании того, что вначале там считали, что плитку придется переукладывать, а сейчас выяснилось, что надписть можно просто смыть
А сейчас представитель "Горремавтодора" на процессезаявила, что предприятие отказывается от иска в связи с тем, что на расчетный счет предприятия поступили деньги для компенсации заявленного ущерба в 211 рублей.
При этом представитель "Горремавтодора" отказалась от выступления в прениях.
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В Минске судят несколько человек за надпист «Не забудем» на месте гибели Александра Тарайковского. Гособвинитель потребовала для "обвиняемых" два года тюрьмы и...
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